Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından Burak Yılmaz ve Quaresma açıklamalarda bulundu

Süper Lig'de oynanan derbilerde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe (8) olan Burak Yılmaz, 3-3 sona eren maçın ardından konuştu.

Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Burak Yılmaz, "Benim için güzel bir şey ama kazanamadıktan sonra anlamı yok. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz, çok üzgünüz. Bize yakışmayan bir futbol sergiledik ikinci yarıda. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Son anlarda bir pozisyon yakaladım, atabilirdik ama atamadım. Bu pozisyon için de bütün taraftarımızdan özür diliyorum. Çok büyük maç ama 3-0'dan 3-3'e getirmemiz gerekiyordu, bize yakışmadı" dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN MÜTHİŞ TEZAHÜRAT

QUARESMA: 3-3'LÜK SKOR YENİLGİ SAYILIR

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Ricardo Quaresma açıklamalarda bulundu.

3-3'lük beraberliğin kendileri için yenilgi olduğunu ifade eden Quaresma, "Bugün maçın sonucu beraberlik ancak 3-0'lık skordan maçı verdik, bu aslında bizim için bir yenilgi sayılır. Önümüzde daha çok maç var, ikinci yarıda çok kritik hatalar yaptık ve maçın skoru böyle oldu. Bu maçtan dersler almamız lazım ve önümüzdeki maçları kazanmalıyız" şeklinde konuştu.





