Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.
Bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar:
6 Mayıs Cuma
20:00 Hatayspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)
20:00 Gaziantep FK - Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
7 Mayıs Cumartesi
16:00 Sivasspor - Kasımpaşa (Ali Şansalan)
16:00 Karagümrük - Göztepe (Mustafa Kürşad Filiz)
19:00 Başakşehir - Galatasaray (Fırat Aydınus)
19:00 Adana Demirspor - Alanyaspor (Ümit Öztürk)
8 Mayıs Pazar
16:00 Altay - Giresunspor (Cüneyt Çakır)
16:00 Malatyaspor - Rizespor (Sarper Barış Saka)
9 Mayıs Pazartesi
20:00 Antalyaspor - Konyaspor (Mete Kalkavan)
Okuyucu Yorumları 0 yorum