Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.

Bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar:

6 Mayıs Cuma

20:00 Hatayspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)

20:00 Gaziantep FK - Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

7 Mayıs Cumartesi

16:00 Sivasspor - Kasımpaşa (Ali Şansalan)

16:00 Karagümrük - Göztepe (Mustafa Kürşad Filiz)

19:00 Başakşehir - Galatasaray (Fırat Aydınus)

19:00 Adana Demirspor - Alanyaspor (Ümit Öztürk)

8 Mayıs Pazar

16:00 Altay - Giresunspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Malatyaspor - Rizespor (Sarper Barış Saka)

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

9 Mayıs Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Konyaspor (Mete Kalkavan)



