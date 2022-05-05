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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu

05.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu. Fırat Aydınus ise Başakşehir - Galatasaray maçı ile görevine geri döndü. İşte tüm atamalar...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.

Bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar:

6 Mayıs Cuma

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20:00 Hatayspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)

20:00 Gaziantep FK - Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

7 Mayıs Cumartesi

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16:00 Sivasspor - Kasımpaşa (Ali Şansalan)

16:00 Karagümrük - Göztepe (Mustafa Kürşad Filiz)

19:00 Başakşehir - Galatasaray (Fırat Aydınus)

19:00 Adana Demirspor - Alanyaspor (Ümit Öztürk)

8 Mayıs Pazar

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16:00 Altay - Giresunspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Malatyaspor - Rizespor (Sarper Barış Saka)

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

Başlıksız-2

9 Mayıs Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Konyaspor (Mete Kalkavan)

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Arda Kardeşler Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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