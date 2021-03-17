Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 31'inci haftasındaki maçların hakemleri şunlar:
17.16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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