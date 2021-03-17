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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler

17.03.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 21 Mart Pazar günü oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 31'inci haftasındaki maçların hakemleri şunlar:

19 MART CUMA

17.16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 MART CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 MART PAZAR

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Beşiktaş li olarak kazanan Fenerbahçe
Kazanan belli oldu fenerasyon online
Gs yi yaktı şimdi kimi yakıcak bakalım Cüneyt te vardadır kesin

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