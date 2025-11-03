SPOR

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin önüne geçecek iddia! Açılan o bahis ortalığı karıştı... Sosyal medya ayaklandı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Kıbrıs merkezli bir bahis şirketinin açtığı bahsin gerçekleşmesi büyük şaşkınlık yarattı. TFF Başkanı’nın hakemlerin bahis geçmişine dair çarpıcı açıklamalarıyla birlikte Türk futbolunda güven krizi derinleşti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunmuştu. Hacıosmanoğlu, Türkiye’de görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını ifade etmişti.

Başkan ayrıca, bazı hakemlerin binlerce kez bahis oynadığına dikkat çekerek, “Bir hakem 18 bin 227 kez bahis oynamış” sözleriyle futbolun içine sızmış ciddi bir soruna işaret etmişti.

DERBİYE OLAY YARATAN BAHİS

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin önüne geçecek iddia! Açılan o bahis ortalığı karıştı... Sosyal medya ayaklandı! 1

Kıbrıs merkezli yasa dışı bir bahis şirketi, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye kısa süre kala dikkat çekici bir bahis oranı açıkladı. Şirket, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kırmızı kart görmesine 1’e 1000 oran belirledi.

Karşılaşmada Sergen Yalçın, maç sırasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu durum, futbol kamuoyunda bahis manipülasyonu tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin önüne geçecek iddia! Açılan o bahis ortalığı karıştı... Sosyal medya ayaklandı! 2

TFF Başkanı’nın açıklamaları ve bahis skandalının ardından yaşanan bu olay sosyal medyada da gündem oldu. En fazla oynanacak bahis miktarının 1 TL olması dikkat çekerken, futbol severler 1 kişi birden çok kez oynayabilir yorumunda bulundu.

