Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları ortaya çıktı! Orkun Kökçü'nün kırmızı kart pozisyonuna dair hakem yorumları belli oldu

TFF, Süper Lig’de 11.haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü’nün hareketine yönelik hakem yorumları da ortaya çıktı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları ortaya çıktı! Orkun Kökçü'nün kırmızı kart pozisyonuna dair hakem yorumları belli oldu
Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide kırmızı kart görerek maçın kaderine etki eden Beşiktaşlı Orkun Kökçü’nün yaptığı hareketin VAR kayıtları ortaya çıktı. Hakem Ali Yılmaz’ın ilk olarak sarı kart gösterdiği fakat ardından VAR uyarısıyla kırmızı karta çevirdiği pozisyonda konuşulanlar da ortaya çıktı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları ortaya çıktı! Orkun Kökçü nün kırmızı kart pozisyonuna dair hakem yorumları belli oldu 1

VAR hakemi Sarper Barış Saka: "Ali ilk görüntüde oyuncunun temas noktasını izleteceğim sana."

Hakem Ali Yılmaz: "Geldim ekrandayım hocam."

VAR hakemi Sarper Barış Saka: "Şu an temas noktası, bu da diğer nokta. Şimdi de normal hızda izletiyorum sana."

Hakem Ali Yılmaz: "Tamam hocam sarı kartı iptal ediyorum."

VAR hakemi Sarper Barış Saka: "Evet 10 numara kırmızı kart, serbest vuruş."

ORKUN KÖKÇÜ ATILMIŞTI!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları ortaya çıktı! Orkun Kökçü nün kırmızı kart pozisyonuna dair hakem yorumları belli oldu 2

Beşiktaşlı Orkun Kökçü dev derbinin 26.dakikasında Fenerbahçeli Alvarez'e orta sahada yaptığı sert hareket sebebiyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı. VAR'ın uyarısıyla kararından vzageçen hakem Ali Yılmaz önce Orkun Kökçü'ye kırmızı kart gösterdi. Ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı karara itiraz etmek için sahaya girdiğinde oyundan atan Yılmaz, maça damga vurmuştu.

