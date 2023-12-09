BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi kaç kaç bitti?

Beşiktaş Fenerbahçe maç sonucu ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Trendyol Süper Lig heyecanı Beşiktaş Fnerbahçe maçı ile kaldığı yerden devam etti. 15. hafta müsabakasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında detaylı bilgiler...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleşti. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+4. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü ise 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Zaynutdinov, Amir, Gedson, Cenk, Chamberlain, Rebic, Aboubakar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.







