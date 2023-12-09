BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇI ANLATIMI

Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat ve yayın bilgisine dair araştırmalar karşılaşma gününün gelmesiyle hızlandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkındaki tüm detaylara ulaşmak istiyor. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında detaylı bilgiler...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Beşiktaş Fenerbahçe maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Zaynutdinov, Amir, Gedson, Cenk, Chamberlain, Rebic, Aboubakar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.







