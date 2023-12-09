BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇI ANLATIMI

Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat ve yayın bilgisine dair araştırmalar karşılaşma gününün gelmesiyle hızlandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkındaki tüm detaylara ulaşmak istiyor. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında detaylı bilgiler...
Beşiktaş Fenerbahçe maçı, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Beşiktaş Fenerbahçe maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.
Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Zaynutdinov, Amir, Gedson, Cenk, Chamberlain, Rebic, Aboubakar
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.