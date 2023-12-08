Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkındaki tüm detaylara ulaşmak istiyor. İşte Beşiktaş Fnerbahçe maçı hakkında detaylı bilgiler...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Beşiktaş Fenerbahçe maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.







