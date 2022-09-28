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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Derbi tarihi!

28.09.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçı iple çekiyor. Birçok kişi karşılaşmaya günler kala arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Derbi tarihi!

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmaya günler kala birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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