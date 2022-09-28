Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Derbi tarihi!

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmaya günler kala birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.
Karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
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