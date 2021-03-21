Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İnönü'de dev derbi

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk peşinde koşan iki büyük takımın derbisine şahit olacağız. 6 maçtır galibiyet serisini bırakmayan Beşiktaş diğer yanda Gençlerbirliği mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışan Fenerbahçe. Dev derbide bir maç eksiği olan Kara Kartal galibiyet alıp son sürat şampiyonluğa koşmaya devam etmek isterken Sarı Kanaryaise mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'de şifreli olarak futbol severler ile buluşacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin, Aboubakar, Rosier, Larin, Welinton, Ljajic, Vida, Atiba, Rıdvan, Ghezzal, Souza

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Altay, Thiam, Nazım, Valencia, Serdar Aziz, Pelkas, Szalai, Samuel, Caner, Ozan, Gustavo

FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA

Sarı Kanarya için Kara Kartal ile oynayacakları derbide galibiyet almak şampiyonluk yarışına tutunabilmek için kritik bir öneme sahip. Beraberlik almak bile Sarı - Lacivertli takımın şampiyonluk yolunda havlu atmasına neden olabilir.

Takımın yöneticisi Erol Bulut, hayati maçın hazırlıklarını oldukça büyük bir titizlik ile yürütüyor. 46 yaşındaki ünlü çalıştırıcı, derbinin kadrosu için önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.