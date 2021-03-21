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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İnönü'de dev derbi

21.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yanda 6 haftadır galibiyet serisini bırakmayan Sergen Yalçın'ın yönettiği Kara Kartal Beşiktaş, diğer yanda şampiyonluk umuduna sıkı sıkıya sarılan Erol Bulut yönetimindeki Sarı Kanarya Fenerbahçe. Süper Lig'in devlerinden ikisi 31. haftada mücadele edecek ve izleyenler dev bir derbiye şahit olacak. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İnönü'de dev derbi

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk peşinde koşan iki büyük takımın derbisine şahit olacağız. 6 maçtır galibiyet serisini bırakmayan Beşiktaş diğer yanda Gençlerbirliği mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışan Fenerbahçe. Dev derbide bir maç eksiği olan Kara Kartal galibiyet alıp son sürat şampiyonluğa koşmaya devam etmek isterken Sarı Kanaryaise mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İnönü'de dev derbi

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'de şifreli olarak futbol severler ile buluşacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İnönü'de dev derbi

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin, Aboubakar, Rosier, Larin, Welinton, Ljajic, Vida, Atiba, Rıdvan, Ghezzal, Souza

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İnönü'de dev derbi

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Altay, Thiam, Nazım, Valencia, Serdar Aziz, Pelkas, Szalai, Samuel, Caner, Ozan, Gustavo

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İnönü'de dev derbi

FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA

Sarı Kanarya için Kara Kartal ile oynayacakları derbide galibiyet almak şampiyonluk yarışına tutunabilmek için kritik bir öneme sahip. Beraberlik almak bile Sarı - Lacivertli takımın şampiyonluk yolunda havlu atmasına neden olabilir.

Takımın yöneticisi Erol Bulut, hayati maçın hazırlıklarını oldukça büyük bir titizlik ile yürütüyor. 46 yaşındaki ünlü çalıştırıcı, derbinin kadrosu için önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İnönü'de dev derbi

BEŞİKTAŞ GALİBİYETTEN EMİN

Türkiye Kupası'nda alınan Başakşehir zaferinden sonra oyuncularına 1 gün izin veren teknik direktör Sergen Yalçın, soyunma odasında futbolcularına çok önemli ifadeler kullandı.

Başarılı eski futbolcu yeni çalıştırıcının "Çok yoğun bir programımız var, dinlenmek için size verdiğim süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerek. Bundan sonra tempomuz her zaman en üst düzeyde olmak zorunda.Herkes artık kendisine daha fazla dikkat edecek. Bundan sonraki süreçte her maçımız final. Bunun bilinciyle kalan tüm maçlarımızı en az kayıpla geçip sezonu 2 kupayla kapatmalıyız." dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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