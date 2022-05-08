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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olaylı başladı! Tribünlerden atılan su şişesi...

08.05.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın başında siyah-beyazlı taraftarların tribünden attığı su şişeleri karşılaşmayı durdurdu. Su şişesinin biri İrfan Can Kahveci'nin direkt olarak başına gelince yıldız oyuncu birdenbire yere yığıldı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olaylı başladı! Tribünlerden atılan su şişesi...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Valerien Ismael yönetiminde Avrupa potasında kalma mücadelesi veren Beşiktaş , İsmail Kartal’la Şampiyonlar Ligi yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe ’yi konuk etti. Karşılaşma adına yakışır bir şekilde çok hızlı başladı. Fakat siyah-beyazlı taraftarların tribünden attığı yabancı maddeler bu zevke gölge düşürdü.

İRFAN CAN YERE YIĞILDI

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Karşılaşmanın başında serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen İrfan Can Kahveci'ye tribünden su şişesi atıldı. Başına gelen bu madde sonrası yere yığılan yıldız oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Sonrasında oyun devam etti.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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