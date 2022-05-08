Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olaylı başladı! Tribünlerden atılan su şişesi...

Valerien Ismael yönetiminde Avrupa potasında kalma mücadelesi veren Beşiktaş , İsmail Kartal’la Şampiyonlar Ligi yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe ’yi konuk etti. Karşılaşma adına yakışır bir şekilde çok hızlı başladı. Fakat siyah-beyazlı taraftarların tribünden attığı yabancı maddeler bu zevke gölge düşürdü.

İRFAN CAN YERE YIĞILDI

Karşılaşmanın başında serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen İrfan Can Kahveci'ye tribünden su şişesi atıldı. Başına gelen bu madde sonrası yere yığılan yıldız oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Sonrasında oyun devam etti.



