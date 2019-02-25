Yanal ve Güneş şaşırttı! Sürpriz tercihler...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde teknik direktör Ersun Yanal'dan dikkat çeken hamleler geldi.
Yanal, çok eleştirilen Islam Slimani ile birlikte diğer forveti Michael Frey'i derbi kadrosunun dışında bıraktı. Islam Slimani son 3 maçta, Michael Frey ise son 2 maçta 21 kişilik kadroda şans bulmuştu.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun, Neustadter, Serdar Aziz, İsmail, Şener, Eljif Elmas, Jailson, Alper, Ayew, Valbuena isimleri yer aldı.
ANDRE AYEW YOK, DIRAR-MOSES VAR
Fenerbahçe'de ileri uçta Roberto Soldado görev alırken, kanatlarda da Andre Ayew'in yedek kulübesinde olduğu maçta Victor Moses ile Nabil Dirar'a yer verildi.
JAILSON YEDEK KULÜBESİNDE
Fenerbahçe'de orta sahada Mehmet Topal ile birlikte devre arasında kadroya katılan isimlerden Tolgay Arslan ile Miha Zajc yer aldı. Jailson da Ersun Yanal'ın yedek kulübesine gönderdiği isimler arasında yer aldı.
DEFANS İKİLİSİ YİNE DEĞİŞMEDİ
Öte yandan Ersun Yanal, defansın ortasında 2. yarının başından bu yana en çok görev alan ikili Skrtel ile Sadık'a görev verdi ve Serdar Aziz ile Roman Neustadter'i kulübeye gönderdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde kadrosunda fazla değişiklik yapmadı.
Güneş, Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikleri mücadeleye göre sadece iki değişiklik yaparken; sol bekte Caner Erkin'in yerine Adriano'ya görev verdi. Cezalı olan Ljajic'in yerine ise devre arasında kadroya katılan isimlerden Kagawa forma şansı buldu.
QUARESMA YOK, GÜVEN YALÇIN VAR
Öte yandan sakatlıktan dönen Ricardo Quaresma 11'de görev bulamazken, Güneş'in son dönemde sol kanatta görev verdiği Güven Yalçın derbide de 11'de şans buldu.
Güven Yalçın son 3 maçta 11'de yer alırken, son 2 maçta ise sol kanatta görev aldı. 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde, Utku, Necip, Roco, Caner, Muhayer, Quaresma, Oğuzhan, Medel, Mustafa Pektemek, Larin isimleri yer aldı.
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