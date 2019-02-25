Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünde ağlayan çocuk sosyal medyayı salladı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide tribünden ekrana yansıyan bir görüntü maça damga vurdu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın attığı golün ardından ekrana gelen Beşiktaş taraftarı çocuğun sevinç gözyaşları sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Sevinçten ağlayan minik Beşiktaşlı taraftar, daha sonra "Kartal" işareti yaparak taraftarları selamladı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN MÜTHİŞ TEZAHÜRAT

DİZİLERDE OYUNCULUK YAPIYOR

Öte yandan Aybars Kartal isimli çocuk, şu anda Fox TV'de Vurgun dizisinde de oyunculuk yapıyor. Aybars Kartal daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kördüğüm ve Aramızda Kalsın dizilerinde de ekrana çıktı.





