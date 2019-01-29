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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lazar Markovic'in peşinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lazar Markovic'in peşinde... Ryan Babel’in Fulham’a gitmesinin ardından kanat oyuncusu arayan Beşiktaş’ın bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Liverpoollu Lazar Markovic’i gündemine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lazar Markovic'in peşinde

Beşiktaş yönetiminin transferin bitimine 3 gün kala kanat arayışlarına hız verirken, N’Koudou konusunda istediği ilerlemeyi sağlayamayınca rotasını Sırp oyuncuya çevirdi.

Daha önce hiç gündeme gelmeyen Markovic’in durumunu inceleyen yöneticilerin Teknik Direktör Şenol Güneş’in de onayını aldıktan sonra Liverpool’un kapısını çalma kararı aldığı bildirildi.

Lazar Markovic

Beşiktaş, İngiliz kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Sırp kanat oyuncusunu para ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. Karius’un kiralanması sırasında Liverpool’la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş’ın Markovic transferinden olumlu sonuç alması bekleniyor. (Star)

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