Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lazar Markovic'in peşinde

Beşiktaş yönetiminin transferin bitimine 3 gün kala kanat arayışlarına hız verirken, N’Koudou konusunda istediği ilerlemeyi sağlayamayınca rotasını Sırp oyuncuya çevirdi.

Daha önce hiç gündeme gelmeyen Markovic’in durumunu inceleyen yöneticilerin Teknik Direktör Şenol Güneş’in de onayını aldıktan sonra Liverpool’un kapısını çalma kararı aldığı bildirildi.

Beşiktaş, İngiliz kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Sırp kanat oyuncusunu para ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. Karius’un kiralanması sırasında Liverpool’la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş’ın Markovic transferinden olumlu sonuç alması bekleniyor. (Star)

