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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

21.06.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde 2. tur heyecanı start aldı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek 3 ekibimizin maç takvimi de açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Konferans Ligi'nde de eşleşmeler belli oldu. Turnuvaya 2. eleme turundan katılacak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri çekilen kura sonrası netleşti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

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Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

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Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita / Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN RAKİBİ

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Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Cluj oldu.

MAÇ TAKVİMLERİ BELLİ OLDU

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

BU SEZON UEFA AVRUPA LİGİ'NE TAKIM GÖNDEREMEDİK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesine gitmesinin ardından diğer takımlarımız UEFA Avrupa Ligi'ne değil, UEFA Konferans Ligi'ne gitme hakkı kazanmıştı. Ülke puanındaki gerilememiz nedeniye bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderememiştik.


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