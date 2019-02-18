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Beşiktaş - Fenerbahçe yüksek gerilim hattı! Olaysız maç yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Son yıllarda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiler yüksek gerilime sahne oluyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe yüksek gerilim hattı! Olaysız maç yok

2016-17 sezonunda Vodafone Park’ta oynanan derbide Volkan Demirel ile Talisca kaptanı birbirine girdi. Fenerbahçe kaptanı, “Yarın bir gün karşılaşırız onunla, sorarım yüzüne” dedi. Aynı sezon Türkiye Kupası’nda oynana derbide Tosic ile van Persie ve yine van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasında tartışmalar yaşandı. Uzun süre konuşudu. Aynı sezon ilk yarıda oynanan maçta da Josef, Tolgay’ın boğazını sıktı. Yine maçtan sonra Atiba ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kavga çıktı.

Aynı sezon Aralık ayında oynanan derbi sonrasında da iki takım taraftarları metrobüste kavga etmişlerdi. 2017-18 sezonunda Vodafone Park’ka oynanan derbide Fenerbahçe taraftarları Süleyman Seba aleyhine küfür etti. Maçtan sonra "Sex on the beach” ve "mini mini bir kuş” şarkıları çalındı, Başkan Fikret Orman da eşlik etti.

Türkiye Kupası’nın ilk maçında Volkan Demirel göz göre göre kendisini attırdı. Q7 kırmızı kart gördü. Çıkan diğer olayların merkezinde; Talisca, Pepe, Quaresma, Vagner Love ile Giuliano ve Josef yer aldı. Bu maçın rövanşında Şenol Güneş tribünden gelen bir madde ile yaralandı. Beşiktaş sahadan çekildi. 3 Mayıs’taki karşılaşmaya çıkmadı. Siyah-beyazlılar bu sezon Türkiye Kupasına katılamadı. Ve bu sezon! Kadıköy'de 1-1 biten derbi sonrasında Caner Erkin, Fırat Aydınus’a itiraza devam edince kırmızı kartla oyundan atıldı.

GÜNEŞ TÜM TAKIMI FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMEYE ÇAĞIRDI

Bu arada Şenol Güneş, Perşembe günü oynanacak Zenit-Fenerbahçe maçının tüm takım halinde izleneceğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, hafta sonunda derbide karşılaşacakları sarı-lacivertlilerin son durumunu bu maçta çok daha iyi görebilecekleri üzerinde durdu. Ligde ve kupada farklı takımla çıkacak olmalarının kendilerini aldatmamasını istedi. Fenerbahçe’nin Zenit karşısında Vodafone Park’ın provasını yapacağını iddia etti. (FOTOSPOR)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BEŞİKTAŞla oynadıgınız kupa macında kafasını saran fenerlıler şimdi o sargı bezlerını nereye baglayacagınızı iyi bilirsiniz bakın buna ilahi adalet denır o maçta yaptıklarınızdan dolayı ıkı yakanız bir araya gelmıyo ve bu hafta BEŞİKTAŞın elındesınız ve sıze çakacak ve siz gümmmm
Aziz Yıldırım ve satılık hakemlerin fonksiyonları olmadığı sürece maçlarda kavga çıkmaz.
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