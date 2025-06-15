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Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic ile şampiyonluğu hedefliyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde sergilediği başarılı performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 sezon sonra adını finale yazdırdı.

Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic ile şampiyonluğu hedefliyor
Emre Şen

Play-off yarı final serisinde büyük çekişmeye sahne olan eşlemede Anadolu Efes'e 3-2 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak 2011-2012 yılında müzesine götürdüğü ligde yeniden şampiyon olarak, üçüncü kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

Ligde 2016-2017 sezonunda da finale yükselen Beşiktaş Fibabanka, 7 sezon sonra bunu bir kez daha başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olurken, seride 4-0 geride kalarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

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