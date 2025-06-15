Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic ile şampiyonluğu hedefliyor

Play-off yarı final serisinde büyük çekişmeye sahne olan eşlemede Anadolu Efes'e 3-2 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak 2011-2012 yılında müzesine götürdüğü ligde yeniden şampiyon olarak, üçüncü kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

Ligde 2016-2017 sezonunda da finale yükselen Beşiktaş Fibabanka, 7 sezon sonra bunu bir kez daha başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olurken, seride 4-0 geride kalarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.