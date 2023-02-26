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Beşiktaş, formaları depremzedeler için açık arttırmaya koyacak

26.02.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasında futbolcuların giyeceği formaların açık arttırma ile satılarak, sağlanan gelirin depremzedelere yardım amacıyla kullanılacağını açıkladı.

Beşiktaş, formaları depremzedeler için açık arttırmaya koyacak

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlı futbolcuların bu maçta giyecekleri formalar, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek olan açık artırma ile satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenecek açık artırma, bugün saat 19.03’te matchwornshirt.com adresinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

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