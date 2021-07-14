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Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

14.07.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, 2021/22 sezonu formalarını İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği lansmanla açıkladı.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezonun forma lansmanını tekne turunda gerçekleştirdi.

Lansmanda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu çok güzel bir ritüel oluyor. Biz genelde şampiyonluğu evimizde, boğazda kutluyoruz. Bundan sonra forma lansmanını da bu şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

Forma sponsorluğundan da söz eden Çebi, "Adidas ailesine çok teşekkür ediyorum çünkü uzun yıllardan beri hep bizim yanımızda oldular. Şimdi bu sponsorluğu 5 yıllığına yeniliyoruz. İnşallah hayırlı ve şampiyonluklarla dolu bir 5 yıl olur" dedi.

İŞTE YENİ FORMALAR

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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