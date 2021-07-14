Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezonun forma lansmanını tekne turunda gerçekleştirdi.

Lansmanda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu çok güzel bir ritüel oluyor. Biz genelde şampiyonluğu evimizde, boğazda kutluyoruz. Bundan sonra forma lansmanını da bu şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

Forma sponsorluğundan da söz eden Çebi, "Adidas ailesine çok teşekkür ediyorum çünkü uzun yıllardan beri hep bizim yanımızda oldular. Şimdi bu sponsorluğu 5 yıllığına yeniliyoruz. İnşallah hayırlı ve şampiyonluklarla dolu bir 5 yıl olur" dedi.

İŞTE YENİ FORMALAR

Sen Köyiçi, sen Abbasağa, sen Şairler’sin.

Siyahınla beyazınla #BeşiktaşSensin ????????????



Şampiyonluğa giden yolda iç saha, deplasman ve üçüncü formalarımızın sponsoru olan adidas’la birlikte koşacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. pic.twitter.com/n6zHngD3c7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2021



