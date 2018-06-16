Beşiktaş forması giyen Dokali Libya İstanbul'a geldi!

Al Wakrah takımında forma giyen Dokali, geçtiğimiz haftalarda kendisine ait instagram hesabından Beşiktaş formasıyla yaptığı paylaşım sonrasında siyah beyazlı taraftarları meraklandırmıştı.
Dokali yine geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geleceğini duyurdu ve 14 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde instagram hesabından Türkiye'ye geldiği anı paylaştı.
Al Wakrah takımında forma giyen genç futbolcu Dokali'nin İstanbul'a gelmesi ve daha öncesinde Beşiktaş forması giymesi de transfer dedikodularını beraberinde getirdi. Beşiktaş kulübünden ise bu durumla alakalu herhangi bir yönetici açıklama yapmadı.
(Futbol Arena)
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