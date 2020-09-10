SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş forvet hattına Diego Costa'yı istiyor

Beşiktaş forvet hattına Diego Costa'yı istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Forvet transferi için uğraş veren Beşiktaş'ın Atletico Madrid'in golcüsü Diego Costa'yı transfer etmek istediği gündemde. Diego Costa, geçen sezon Atletico Madrid’de 30 maçta 1809 dakika süre aldı ve 5 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Diego Costa kariyerinde daha önce Chelsea, Real Valladolid, Albacete, Celta Vigo, Braga ve Penafiel formalarını da giymişti.

Beşiktaş forvet hattına Diego Costa'yı istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın Lille’e gitmesinin ardından bu boşluğu doldurmakta kararlı. Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDEKİ İSİM DİEGO COSTA

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş’ın golcü transferi listesinde bulunan isimlerden biri de Atletico Madrid forması giyen Diego Costa.

7605

BEŞİKTAŞ, COSTA İÇİN 10 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI İDDİASI

Gazeteci Francisco Gonzalez, siyah-beyazlıların forvet pozisyonu için kesenin ağzını açacağını ve Diego Costa için yaklaşık 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu öne sürdü. İspanya’da Atletico Madrid forması giyen Diego Costa’nın 30 Haziran 2021 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

505

SERGEN YALÇIN, FORVET TRANSFERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ”Beşiktaş’ın forveti mutlaka iş bitiren bir oyuncu olmalı. Larin’den memnunum ama camiayı havaya sokacak bir golcü almamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlılarla son dönemde adı anılan oyuncular arasında Papiss Cisse, Kalinic, Mario Mandzukic, Mario Balotelli, Le Luiz, Seferovic, Koita gibi isimler yer almıştı.

(AJANSSPOR)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Beşiktaş transferde sona yaklaşıyorBeşiktaş transferde sona yaklaşıyor
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Vedat Muriqi transferi tamamlanıyor!
Vedat Muriqi transferi tamamlanıyor!
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Galatasaray'dan Elneny bombası!
Galatasaray'dan Elneny bombası!
Ronaldo'dan görülmemiş anlaşma! 9.7 milyon tl...
Ronaldo'dan görülmemiş anlaşma! 9.7 milyon tl...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Aboubakar Türkiye'ye geri dönüyor!
Aboubakar Türkiye'ye geri dönüyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Beşiktaş transferi bitirdi
Beşiktaş transferi bitirdi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş forvet hattına Diego Costa'yı istiyor
Beşiktaş forvet hattına Diego Costa'yı istiyor
Beşiktaş Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna kattı
Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Beşiktaş Nazım Sangare'de sona yaklaşıyor
Beşiktaş transferde sona yaklaşıyor
Beşiktaş'ta transfer gündemi Joel Obi
Beşiktaş'ta transfer sürprizi
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza ile anlaştı
Fenerbahçeli eski yıldız Beşiktaş'ta!
Beşiktaş’ın gözü Fenerbahçe’de
Beşiktaş’ın gözü Fenerbahçe’de
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.