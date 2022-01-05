Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli, Ghacha, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Crivelli

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