EuroLeague'in 12. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 83-79 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, etkili performansıyla önemli bir galibiyet elde etti.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Beşiktaş, Gabriel ve Wilbekin'ın sayılarıyla 7. dakikada 16-2'lik üstünlük yakaladı. Real Madrid'in toparlanmasıyla fark azalsa da ilk çeyrek 18-15 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta dış atışlardan üst üste isabet bulan siyah-beyazlılar, farkı yeniden çift hanelere çıkardı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 7 basket kaydeden Beşiktaş, soyunma odasına 45-37 önde gitti.

SON ÇEYREKTE BÜYÜK HEYECAN

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Fuzul, son periyoda 64-54'lük avantajla girdi.

Final çeyreğinde Real Madrid farkı kapatmak için baskısını artırdı. Smith'in üç sayılık basketiyle 37. dakikanın başında farkı 4 sayıya indiren İspanyol ekibine Jeffries'in kritik basketleriyle yanıt veren Beşiktaş, mücadeleyi 83-79 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar EuroLeague'de 6. galibiyetini alırken Real Madrid 5. mağlubiyetini yaşadı.