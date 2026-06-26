Beşiktaş Gain, önümüzdeki sezon Euroleague’de mücadele edecek!

Avrupa basketbolunda kartlar yeniden dağıtılıyor. EuroLeague yönetimi ve kulüp hissedarları, yoğun maç takvimini hafifletmek amacıyla gelecek sezon takım sayısını 19'a düşürme seçeneğini masaya yatırsa da, Euroleague Commercial Assets Yönetim Kurulu toplantısından 20 takımlı formata devam kararı çıktı. Bu kararın başrolünde ise temsilcimiz Beşiktaş yer aldı.

MONACO'NUN YERİNE OY BİRLİĞİYLE BEŞİKTAŞ

Fransız ekibi AS Monaco'nun geçici olarak EuroLeague'den ayrılmaya hazırlandığını bildirmesi, turnuvada bir kontenjan boşluğu yarattı. Bu gelişmenin ardından toplanan 13 hissedar kulüp, boşalan koltuk için oy birliğiyle Beşiktaş'ı seçti. Siyah-beyazlı ekip, böylece Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek üçüncü takım olma unvanını elde etti.

JL BOURG HAKKINDAN FERAGAT ETTİ, KARTAL UÇUŞA GEÇTİ

Beşiktaş'ın EuroLeague biletini almasındaki bir diğer kritik faktör ise EuroCup'taki rakipleri JL Bourg'un kararı oldu. Hatırlanacağı üzere 2025-26 sezonunda EuroCup'ta muazzam bir performans sergileyerek finale kadar yükselen Beşiktaş, finalde Fransız temsilcisi JL Bourg'a mağlup olmuş ve turnuvayı ikinci tamamlamıştı.

Normal şartlarda EuroLeague'e katılım hakkı kazanan JL Bourg'un bu bileti kullanmayacağını resmi olarak açıklaması, Beşiktaş'ın devler ligine davet edilmesinin önünü tamamen açan en büyük gelişme oldu.

2027-28'DE 24 TAKIMLI KONFERANS SİSTEMİ GELİYOR

Toplantıda sadece gelecek sezon değil, EuroLeague'in uzun vadeli geleceği de şekillendi. Organizasyonun, 2027-28 sezonundan itibaren Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) benzeri bir yapıya geçerek 24 takımlı konferans formatını devreye alması bekleniyor. Bu radikal yapının hissedar kulüplerden büyük destek gördüğü ve son dakika bir pürüz çıkmaması halinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.