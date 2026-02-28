Beşiktaş, Galatasaray derbisine kayıpsız gidiyor

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresinde iki ekip de kontrollü bir oyunu tercih etti ve soyunma odasına golsüz beraberlikle girildi.

Müsabakanın ikinci yarısının başında Beşiktaş, golü buldu. Vaclav Cerny'nin 52. dakikada kullandığı kornerde iyi yükselen Emmanuel Agbadou, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın kalan süresinde iki takım da bulduğu şansları değerlendiremedi ve siyah-beyazlılar maçı 1-0 kazandı.

Beşiktaş, ligde 16 sezon sonra gittiği Kocaeli deplasmanında tek golle sahadan galip ayrılarak puanını 46'ya çıkardı.

EMMANUEL AGBADOU İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Kocaelispor karşısında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin ikinci yarısında Cerny'nin kullandığı kornerde arka direkte kafayla topu ağlara gönderen Agbadou, takımını 1-0 öne geçiren golün altına imzasını attı.

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, 4 maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

DERBİYE KAYIPSIZ GİDİYOR

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız gidiyor.

Ligde oynadığı son 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanında kazanarak puanını 46'ya yükseltti.

Beşiktaş, ligin 25. haftasında "Dolmabahçe"de konuk edeceği Galatasaray'ı mağlup ederek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.