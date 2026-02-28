Selçuk İnan'ın o tuhaf istatistiği Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar, zorlu Körfez deplasmanından 1-0'lık skorla ayrılarak altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kritik mücadelenin ardından ise ev sahibi ekibin büyük maçlardaki şaşırtıcı istatistiği gün yüzüne çıktı.

SELÇUK İNAN'IN 'DÖRT BÜYÜKLER' KABUSU!

Taraftarı önünde Beşiktaş'a diş geçiremeyen ve sahadan boynu bükük ayrılan Selçuk İnan'lı Kocaelispor, bu sezon ligin devlerine karşı bir türlü istediği reaksiyonu gösteremiyor. Yeşil-Siyahlı ekip, şu ana kadar dört büyüklere karşı oynadığı 7 karşılaşmada sahadan 6 kez mağlubiyetle ayrıldı.

TEK ÇELMEYİ GALATASARAY'A TAKTILAR

Körfez ekibinin bu kötü istatistiğinin içindeki en ilginç detay ise alınan tek galibiyet oldu. Kocaelispor, dört büyüklere karşı oynadığı 7 maçtaki tek puanını ve galibiyetini sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek elde etmişti.

FİNALİ RAMS PARK'TA YAPACAKLAR

Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Kocaelispor; ligdeki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının tamamını oynamış oldu. Selçuk İnan'ın öğrencileri, devlere karşı bu sezonki son sınavını ligin ikinci yarısında Galatasaray'a RAMS Park'ta konuk olacağı zorlu deplasmanda verecek.