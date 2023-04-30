Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan kimdir? Hakem Ali Şansalan hangi takımlı? Beşiktaş Galatasaray için geri sayım!

Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan 30 Nisan 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Maç, bugün (30 Nisan 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş Galatasaray derbisinde Hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan'ın hayatı ve biyografisi...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü bitirmiştir.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Ali Şansalan'ın hangi takımı tuttuğuna ilişkin spor kamuoyunda net bir bilgi yer almasa da Galatasaraylı olduğu öne sürülmektedir.

