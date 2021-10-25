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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel ilk 11'leri

25.10.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi mücadele ile ilgili önemli notlar ve maçın muhtemel ilk 11'leri haberimizde...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel ilk 11'leri
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda Atiba ve N'Koudou sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekken Galatasaray'da ise cezası biten Marcao ligde takıma dönüyor.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Beşiktaş 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Galatasaray ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.

SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

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BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak. Bu iki futbolcunun yanı sıra Mehmet Topal, Gökhan Töre ve N’Sakala da maç kadroduna alınmadı.

G.SARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbide riske edilmeyecek.

TEK YENİLGİSİ G.SARAY'A KARŞI

Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı.

Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

G.SARAY'DA MARCAO SEVİNCİ

Galatasaray'da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek.

Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti.

Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, Souza, Ghezzal-Teixeria-Pjanic-Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt, Berkan-Taylan, Morutan-Cicaldau-Kerem, Mohamed

DEV DERBİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

25 Ekim Pazartesi günü, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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