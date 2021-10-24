SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta?

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta?

24.10.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler heyecanla Beşiktaş Galatasaray maçının gerçekleştirilmesini bekliyor. Maç, 25 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak. Maçı yöneten isim ise Fırat Aydınus olacak. Beşiktaş Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve maçın hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta?

Süper Lig'de 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takımın da 3 puan için sahada ter dökeceği maça kısa bir zaman kaldı. Maç, Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş Galatasaray maçı futbolseverler için naklen yayınlanacak. İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

25 Ekim Pazartesi gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray maçı 20.00'da başlayacak. Tedavileri süren Arda Turan ile Sacha Boey maçta forma giymeyecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

  1. haftanın kapanış mücadelesi olacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenir? Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadıKan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadı
PARTNERBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisiBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisi
Galatasaray'ı yeneceğiz!Galatasaray'ı yeneceğiz!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Dev derbide forma giyemeyecekler

Dev derbide forma giyemeyecekler

Büyük gerilim! Bir anda ortalık karıştı

Büyük gerilim! Bir anda ortalık karıştı

Ozan Tufanlı Watford, Everton'ı dağıttı!

Ozan Tufanlı Watford, Everton'ı dağıttı!

Trabzonspor'da Bakasetas depremi!

Trabzonspor'da Bakasetas depremi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.