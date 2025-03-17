Beşiktaş-Galatasaray maçının sonucu kadar merak ediliyordu! Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbinin hakemi belli oldu... Fenerbahçeliler'in çok yakından tanıdığı isim!

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarının ardından milli araya girilirken ligde şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadelede 29 Mart'ta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik derbinin sonucu merakla beklenirken en çok merak edilen konulardan bir diğeri de derbide düdük çalacak hakem olmuştu.

BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM İSTEMİŞTİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş yönetimi net bir tavır alırken, Başkan Serdal Adalı sezonun kalan kısmında Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları maçlarda yabancı hakem istediklerini söylemiş ve bu yönde TFF'ye başvuru yapılmıştı.

TFF'DEN YABANCI HAKEM KARARI

TFF yönetimi Beşiktaş ve Trabzonspor'un talepleri üzerine Süper Lig'de sezonun kalan kısmında oynanacak derbileri yabancı hakemlerin yönetmesine karar verdi.

DERBİDE HAKEM BELLİ OLDU

Bu karar sonrası ligin 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek yabancı hakemi belirlemek üzere harekete geçen TFF, 40 yaşındaki Boşnak FIFA hakemi İrfan Peljto'da karar kıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2013'te FIFA hakemi olan 40 yaşındaki İrfan Peljto için Bosna Hersek Futbol Federasyonuna talep yazısı gönderdi.

FENERBAHÇELİLERİ İSYAN ETTİRMİŞTİ

Boşnak hakem UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya karşı oynadığı mücadelede düdük çalmış, Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli ismi Mert Müldür'ü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atmıştı. Bu karar Sarı-Lacivertliler'in tepkisine neden olmuştu.

Peljto'nun şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmaya atanması Sarı-Lacivertliler taraftarların tepkisini çekerken bazı taraftarlar daha tecrübeli bir ismin yönetmesi yönünde görüş paylaştı.

6 MAÇIMIZI YÖNETTİ

İrfan Peljto kariyeri boyunca Türk kulüplerinin Avrupa'daki 6 karşılaşmasının yanı sıra Türkiye U17 Milli Takımı'nın maçında düdük çaldı. İşte o maçlar:

Fenerbahçe

Royal Antwerp - Fenerbahçe: 0-3 (Avrupa Ligi 2020-21 Sezonu)

Fenerbahçe - Athletic Bilbao: 0-2 (Avrupa Ligi 2024-25 Sezonu)

Sivasspor

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv: 1-2 (Avrupa Ligi 2020-21 Sezonu)

Dinamo Batum - Sivasspor: 1-2 (Konferans Ligi 3. Eleme Turu)

Beşiktaş

Beşiktaş - Ajax: 1-2 (Şampiyonlar Ligi 2021-22 Sezonu)

Başakşehir

Başakşehir - Wolfsberger: 1-0 (Avrupa Ligi 2019-20 Sezonu)

Türkiye U17 Milli Takımı

Türkiye - Norveç: 2-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2016-17 Sezonu)