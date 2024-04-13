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Beşiktaş galibiyeti unuttu! Bu kez de Samsunspor karşısında puan kaybı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2024 20:59
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş evinde Samsunspor ile karşılaştı. Ligde son 4 maçını kazanamayan siyah-beyazlılar, Samsunspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Yüksek bir tempoya sahne olan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş galibiyeti unuttu! Bu kez de Samsunspor karşısında puan kaybı...
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

VARSA YOKSA SEMİH

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Samsunspor ağlarını da havalandıran Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde 10 gol, 3 asistle ulaşmış oldu. Semih Kılıçsoy, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla Oktay Derelioğlu'nun (18 yaş 127 gün) ardından bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu.

İKİNCİ YARI SAMSUN GOLÜ ATTI

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Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Samsunspor, Emre Kılınç ile skoru 1-1'e getirdi.

MERT GÜNOK İLK 11’DE

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Siyah-beyazlı ekipte, Başakşehir FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok, Samsunspor mücadelesine 11’de başladı. Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada Zaynutdinov ile çarpıştıktan sonra göğsünden sakatlanan ve ikinci yarıda oyundan çıkan tecrübeli file bekçisi, maç kaçırmadı. Geçtiğimiz hafta Süper Kupa mücadelesi nedeniyle lig maçları oynanmazken, sakatlığı atlatan Mert Günok takımla çalışmalara hafta içinde başlamıştı. Tecrübeli kaleci Samsunspor maçında da ilk 11’de görev alarak kalesini korudu.

MARKUS GİSDOL’DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligin 31’inci haftasında 0-0 biten Pendikspor maçının 11’inde 2 değişiklik yaptı. Alman teknik adam; Tait’in yerine Taylan Antalyalı, Fofana’nın yerine ise Emre Kılınç’ı sahaya sürdü.

Samsunspor şu 11 ile sahaya çıktı: “Okan Kocuk - Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.”

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