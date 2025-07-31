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Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! Yıldız oyuncunun maliyeti de açıklandı...

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için KAP'a bildirimde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! Yıldız oyuncunun maliyeti de açıklandı...
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Beşiktaş yıldız oyuncu Gedson Fernandes için KAP'a açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, Rus ekibi Spartak Moskova'nın oyuncunun kalıcı transferi için 20 milyon 779 bin euro ödeyeceği açıklanırken, şarta bağlı 7 milyon 272 bin avro bonusların olduğu duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Gedson Fernandes i KAP a bildirdi! Yıldız oyuncunun maliyeti de açıklandı... 1

Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

REKOR KIRDI!

Beşiktaş Gedson Fernandes i KAP a bildirdi! Yıldız oyuncunun maliyeti de açıklandı... 2

Gedson Fernandes'in Rus ekibi Spartak Moskova'ya transferi, Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. satışı oldu ve rekor kırdı. Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a 22.5 milyon euroya transferi listede birinciliği korurken, Demba Ba'nın SH Shenhua'ya transferi ise listede üçüncü sırada kendine yer buldu.

VEDA KLİBİ PAYLAŞILDI

Beşiktaş, Gedson Fernandes için veda klibi hazırlarken, klip sosyal medyada ço kez paylaşıldı. Taraftarların beğeni yağmuruna tutuğu tweet sosyal medyada günde oldu.

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Beşiktaş Beşiktaş

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Spartak Moscow Gedson Fernandes beşiktaş
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