Beşiktaş genç yıldız İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, Kassoum Ouattara'nın ardından bir transferi daha bitirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR TRANSFER DAHA: İLHAN FAKILI İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekibi Clermont forması giyen İlhan Fakılı ile her konuda anlaşma sağladı. İlhan Fakılı'nın bu gece 23.00 sularında İstanbul’da olması bekleniyor.

GENÇ OYUNCU 34 MAÇTA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Clemont'ta 34 maçta forma giyerken, bu müsabakalarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre İlhan Fakılı'nın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.