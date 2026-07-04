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Beşiktaş genç yıldız İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor

Yeni teknik direktörüyle sezon öncesi yeni yapılanmaya giren Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sİyah beyazlı kulüp, Fransa 2. Lig ekibi Clermont forması giyen İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun bu gece 23.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş genç yıldız İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor
Mustafa Fidan

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, Kassoum Ouattara'nın ardından bir transferi daha bitirdi.

Beşiktaş genç yıldız İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı: İstanbul a geliyor 1

BEŞİKTAŞ'TAN BİR TRANSFER DAHA: İLHAN FAKILI İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekibi Clermont forması giyen İlhan Fakılı ile her konuda anlaşma sağladı. İlhan Fakılı'nın bu gece 23.00 sularında İstanbul’da olması bekleniyor.

Beşiktaş genç yıldız İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı: İstanbul a geliyor 2

GENÇ OYUNCU 34 MAÇTA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Clemont'ta 34 maçta forma giyerken, bu müsabakalarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre İlhan Fakılı'nın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fransa beşiktaş
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