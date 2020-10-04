Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’te şampiyonluk mücadelesi tam gaz devam ediyor. Vodafone Park Stadyumu’nda karşılaşacak Beşiktaş ve Gençlerbirliği maç futbolseverler tarafında merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı4 Ekim Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1’de canlı olarak yayınlanacak. Rekabetin üst düzeye çıkacağı Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının hakemi Mete Kalkavan olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Sergen Yalçın teknik direktörlüğündeki Beşiktaş takımının muhtemel 11’i: Ersin, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Gökhan, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Aboubakar

Hamza Hamzaoğlu teknik direktörlüğündeki Gençlerbirliği takımının muhtemel 11’i: Nordfeldt, Mattias, Toure, Diego, Halil İbrahim, Soner, Murat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ ARASINDAKİ MAÇLARIN KARNESİ

Süper Lig’in 4. haftasında mücadele edecek olan Beşiktaş ve Gençlerbirliği 93. kez sahaya çıkacak. Daha önceki 92 randevu Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin 53 galibiyetine karşılık, kırmızılı-siyahlılar yalnızca 8 kez kazanabildi. İkilinin arasında gerçekleşen 31 müsabakada ise beraberlik bozulmadı.



