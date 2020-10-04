Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’te şampiyonluk mücadelesi tam gaz devam ediyor. Vodafone Park Stadyumu’nda karşılaşacak Beşiktaş ve Gençlerbirliği maç futbolseverler tarafında merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı4 Ekim Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1’de canlı olarak yayınlanacak. Rekabetin üst düzeye çıkacağı Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının hakemi Mete Kalkavan olarak açıklandı.
Sergen Yalçın teknik direktörlüğündeki Beşiktaş takımının muhtemel 11’i: Ersin, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Gökhan, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Aboubakar
Hamza Hamzaoğlu teknik direktörlüğündeki Gençlerbirliği takımının muhtemel 11’i: Nordfeldt, Mattias, Toure, Diego, Halil İbrahim, Soner, Murat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu
Süper Lig’in 4. haftasında mücadele edecek olan Beşiktaş ve Gençlerbirliği 93. kez sahaya çıkacak. Daha önceki 92 randevu Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin 53 galibiyetine karşılık, kırmızılı-siyahlılar yalnızca 8 kez kazanabildi. İkilinin arasında gerçekleşen 31 müsabakada ise beraberlik bozulmadı.
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