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Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FUTBOL HABERLERİ  | 04.10.2020 10:29 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Vodafone Park Stadyumu’nda oynanacak maçın saati ve canlı olarak yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Futbolseverler takımların kadrolarını ve maçı hakemlerini de araştırıyor. Peki Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’te şampiyonluk mücadelesi tam gaz devam ediyor. Vodafone Park Stadyumu’nda karşılaşacak Beşiktaş ve Gençlerbirliği maç futbolseverler tarafında merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı4 Ekim Pazar günü saat 16:00’da beIN Sports 1’de canlı olarak yayınlanacak. Rekabetin üst düzeye çıkacağı Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının hakemi Mete Kalkavan olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Sergen Yalçın teknik direktörlüğündeki Beşiktaş takımının muhtemel 11’i: Ersin, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Gökhan, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Aboubakar

Hamza Hamzaoğlu teknik direktörlüğündeki Gençlerbirliği takımının muhtemel 11’i: Nordfeldt, Mattias, Toure, Diego, Halil İbrahim, Soner, Murat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ ARASINDAKİ MAÇLARIN KARNESİ

Süper Lig’in 4. haftasında mücadele edecek olan Beşiktaş ve Gençlerbirliği 93. kez sahaya çıkacak. Daha önceki 92 randevu Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin 53 galibiyetine karşılık, kırmızılı-siyahlılar yalnızca 8 kez kazanabildi. İkilinin arasında gerçekleşen 31 müsabakada ise beraberlik bozulmadı.

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