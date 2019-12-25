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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.12.2019 16:26 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ilk devre son maçında Beşiktaş - Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanından mağlup ayrılan Beşiktaş, ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor. Peki Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde 27 puanla 5. sırada bulunan siyah beyazlılar devre arasına girerken taraftarı önünde kazanmak istiyor. Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. İki takımın taraftarları da Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. 27 Aralık Cuma günü oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. Bu mücadeleyi beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca bu maçın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas'ın antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 25 Aralık Çarşamba günü devam edecek.

BURAK YILMAZ'DAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 87. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarının son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Burak yerine Umut Nayir'e şans verecek.

HAMZA HAMZAOĞLU'DAN BEŞİKTAŞ MAÇINA DAİR AÇIKLAMALAR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu hafta ligde oynayacakları Beşiktaş maçından ellerinden gelenin en iyisini yapıp, iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Sivasspor maçını değerlendiren Hamza Hamzaoğlu, "Geçtiğimiz hafta lidere karşı iyi bir oyun oynadık. Taktiksel anlamda baktığımızda düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtabildik. Sonucu da almak üzereydik ama son anda gelen gole mani olamadık. Sorun değil, önemli olan sonuca giden yolda yaptıklarımız bizim için önemliydi. Oldukça iyi şeyler yaptığımızı gördük. Daha da iyi olacağımızı görüyoruz. Onunda sinyallerini alıyoruz" diye konuştu.

"İYİ BİR SKORLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçının önemli olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Beşiktaş maçı bizim için çok daha önemli. Beşiktaş içinde önemli. Geçtiğimiz hafta kayıpla geçtiler ve ligin ilk yarısının son maçında sahasında kazanmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla çok daha baskılı bir ortamda bu maçı oynamak zorundayız. Bunlara hazırlıklı bir şekilde gideceğiz. Orada da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Devre arasında transfer yapılıp, yapılmayacağı sorusuna Hamzaoğlu, "Antrenmanlarımızı bitirdikten sonra kalan zamanımızı transfer için geçiriyoruz. Kadromuzu güçlendirebilir miyiz diye bakıyoruz. Ama çok acil ihtiyacımız var mı? Yok diyebiliriz. Fakat yine de bakıyoruz. Bize gelip güç katacak, uyum sağlayacak oyuncu bulabilirsek transferini gerçekleştireceğiz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" diye cevapladı.

"SİO BU HAFTA YOK"

Gençlerbirliği’nin en önemli kozlarından biri olan ve rahatsızlığı bulunan Giovanni Sio olmayacağını belirten Hamza Hamzaoğlu, antrenmanlara çıkacak durumda olmadığını ifade etti.
Açıklamanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu herkesin yeni yılını kutladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hakem adil yönetirse gençlerbirligi zayıf rakibine acımaz
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