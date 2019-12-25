Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. 27 Aralık Cuma günü oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. Bu mücadeleyi beIN Sports HD 1'den canlı izle yebilirsiniz. Ayrıca bu maçın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig 'in 17. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Gençlerbirliği 'ni konuk edecek. Ligde 27 puanla 5. sırada bulunan siyah beyazlılar devre arasına girerken taraftarı önünde kazanmak istiyor. Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. İki takımın taraftarları da Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Sivasspor maçını değerlendiren Hamza Hamzaoğlu, "Geçtiğimiz hafta lidere karşı iyi bir oyun oynadık. Taktiksel anlamda baktığımızda düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtabildik. Sonucu da almak üzereydik ama son anda gelen gole mani olamadık. Sorun değil, önemli olan sonuca giden yolda yaptıklarımız bizim için önemliydi. Oldukça iyi şeyler yaptığımızı gördük. Daha da iyi olacağımızı görüyoruz. Onunda sinyallerini alıyoruz" diye konuştu.

"İYİ BİR SKORLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçının önemli olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Beşiktaş maçı bizim için çok daha önemli. Beşiktaş içinde önemli. Geçtiğimiz hafta kayıpla geçtiler ve ligin ilk yarısının son maçında sahasında kazanmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla çok daha baskılı bir ortamda bu maçı oynamak zorundayız. Bunlara hazırlıklı bir şekilde gideceğiz. Orada da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Devre arasında transfer yapılıp, yapılmayacağı sorusuna Hamzaoğlu, "Antrenmanlarımızı bitirdikten sonra kalan zamanımızı transfer için geçiriyoruz. Kadromuzu güçlendirebilir miyiz diye bakıyoruz. Ama çok acil ihtiyacımız var mı? Yok diyebiliriz. Fakat yine de bakıyoruz. Bize gelip güç katacak, uyum sağlayacak oyuncu bulabilirsek transferini gerçekleştireceğiz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" diye cevapladı.

"SİO BU HAFTA YOK"

Gençlerbirliği’nin en önemli kozlarından biri olan ve rahatsızlığı bulunan Giovanni Sio olmayacağını belirten Hamza Hamzaoğlu, antrenmanlara çıkacak durumda olmadığını ifade etti.

Açıklamanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu herkesin yeni yılını kutladı.

