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Beşiktaş Gökhan Gönül'den indirim isteyecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.03.2020 09:03 | Son Güncelleme

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Yönetim tecrübeli futbolcudan yıllık ücretinde indirim talep edecek.

Beşiktaş Gökhan Gönül'den indirim isteyecek

Fenerbahçe'de 2007-16 sezonları arasında görev yaptıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, 4 sezondur başarıyla giydiği Siyah-Beyazlı formayla alkış toplamıştı.

Kara Kartal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sağ bekin, kontratının uzatılmasını beklediği kaydedildi. Tecrübeli oyuncudan memnun olan Beşiktaş Yönetimi'nin, başarılı ismin kontratını uzatmak için sezon sonunda görüşmelere başlayacağı ancak 1.7 milyon Euro'luk maaşında indirim isteyeceği belirtildi.

(AKŞAM)

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