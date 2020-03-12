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Beşiktaş, Gökhan Gönül ve Atiba ile sözleşme yeniledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş emektar oyuncuları Gökhan Gönül ve Atiba ile anlaştı. İki futbolcu da mali konularda yönetime hiç sorun çıkartmadı.

Beşiktaş, Gökhan Gönül ve Atiba ile sözleşme yeniledi

Yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş’ta emektar oyuncular Atiba ve Gökhan Gönül ile anlaşmaya varıldı. Gökhan Gönül, "Ben bu saatten sonra başka takımın formasını giymek istemiyorum. 2 yıl daha Beşiktaş’ta oynayıp, bırakmak istiyorum. Mali konularda güçlük çıkartmam" dedi.

Bunun üzerine 35 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kartal’ın bir başka emektarı Atiba da sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Bu sezon sonunda futbolu bırakması planlanan 37 yaşındaki oyuncu, teknik yönetimin verdiği olumlu rapor doğrultusunda 1 sezon daha futbol oynayacak.

(AKŞAM)


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