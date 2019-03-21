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Beşiktaş açıkladı! Yıldız isme disiplin soruşturması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'Oynamadan para kazanmak istedi, biz de saygı duyduk' cümlelerine gün içinde yanıt veren Gökhan Töre, kendisine iftira atıldığını söylemiş ve siyah-beyazlıların başkanını sert bir dille eleştirmişti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Gökhan Töre için disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Beşiktaş açıkladı! Yıldız isme disiplin soruşturması

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Gökhan Töre'nin yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre'nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz. Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş gökhan töre fikret orman

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