Beşiktaş açıkladı! Yıldız isme disiplin soruşturması

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Gökhan Töre'nin yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre'nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz. Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz." ifadelerine yer verildi.
Yılmaz Vural istediği takımı açıkladı!
Tudor geri döndü! Resmen açıklandı
Ozan Kabak'ı dünya devi istiyor!
Yok artık! Bir ton buğday, ayçiçeği ve sanal paraya transfer oldu!
Ve Soldado açıkladı! Yeni sözleşme...
Benzia tek başına!
Casillas'ın sözleşmesi uzatıldı
Fikret Orman ayrılığı açıkladı
UEFA'dan Öztürk ve Sesigüzel'e görev
Trabzonspor'da yeniden doğdu
Galatasaraylı Diagne bir sıra yükseldi
''Galatasaray hayatımı değiştirdi''
Hoffenheim yeni hocasını buldu
Hakan Çalhanoğlu'na şok sözler! 'Daha fazlası...'
Trabzon'da Uğurcan sevinci
Okuyucu Yorumları 0 yorum