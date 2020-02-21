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Beşiktaş, Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na başvurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Göztepe maçı tekrarı için Tahkim Kurulu'na gidildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na başvurdu

Beşiktaş, Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe A.Ş. ile oynadığımız maçın ardından konu ile ilgili itirazımızı 28.01.2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na gönderilmek üzere TFF Başkanlığı'na ilettik.

TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti.

İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kurulu'na taşımış bulunmaktayız.


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