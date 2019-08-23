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Beşiktaş - Göztepe maçında Emine Bulut unutulmadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.08.2019 21:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçta, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı.

Beşiktaş - Göztepe maçında Emine Bulut unutulmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesi sonrası alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, alınan karardan dolayı sahaya siyah pankartla çıktı. Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TRİBÜNLER DE PROTESTO ETTİ
Her iki takımın taraftarları Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş - Göztepe Emine Bulut

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya Abiciğim ne olursunuz bu Lens'le vakit kaybetmeyin.Postalayın gitsin söz pul parasını ben göndereyim.
Allah razı olsun Nihat başkandan
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