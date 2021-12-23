Beşiktaş-Göztepe maçının kahramanı Ersin Destanoğlu maç sonunda itiraf etti!

Kurtardığı penaltıyla takımını maçta tutan Ersin Destanoğlu maçın yıldızlarından biriydi... Göztepe'nin son dakikadaki atağında da kalesini gole koruyan genç eldiven takımına üç puanı getirdi. Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu maç sonu röportajında flaş bir itirafta bulundu.

"55'TEN SONRA AĞRIM VARDI"

Ağrıları olmasına rağmen oynadığını dile getiren Destanoğlu, "Maçı çevirmesini bildik. Taraftarımızla birlikte ortaya karakter koyduk. Son dakikalar zordu, 55'ten sonra ağrım vardı. 3 maçtır iyi gidiyoruz. Bu galibiyet çok önemliydi, kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"TARAFTARIMIZ BİZİ SÜREKLİ DESTEKLİYOR"

Antrenörlerinin oyuncuları sevdiğini söyleyen genç kaleci, "Taraftarımız bizi sürekli destekliyor. Önder Hocam, Sergen Hocam. Bizi çok seviyorlar. A takımda elimizden geleni yapıyoruz, çok önemli. Altyapıda birçok oyuncu oynayabileceğine inanıyor" ifadelerini kullandı.

