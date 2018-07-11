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Beşiktaş, Günay Güvenç ile yeniden anlaşmaya vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.07.2018 08:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski kalecisi Günay Güvenç ile yeniden prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, Günay Güvenç ile yeniden anlaşmaya vardı

Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski kalecisi Günay Güvenç ile yeniden prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlılarda ikinci kaleci olan Tolga Zengin’in sezon sonu bitecek olan sözleşmeşi nedeniyle, 27 yaşındaki kaleciyle tekrar anlaşılıp bir sezon Eskişehirspor’a kiralandıktan sonra gelecek sezon takıma geri alınacak.

2013 yılında transfer olduğu Beşiktaş’tan 2016’da ayrılan Günay, son 2 sezondur Göztepe’de forma giyiyordu. (YENİ ŞAFAK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Günay Güvenç Spor Toto Süper Lig

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