Beşiktaş, Günay Güvenç ile yeniden anlaşmaya vardı

Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski kalecisi Günay Güvenç ile yeniden prensip anlaşmasına vardı.
Siyah-beyazlılarda ikinci kaleci olan Tolga Zengin’in sezon sonu bitecek olan sözleşmeşi nedeniyle, 27 yaşındaki kaleciyle tekrar anlaşılıp bir sezon Eskişehirspor’a kiralandıktan sonra gelecek sezon takıma geri alınacak.
2013 yılında transfer olduğu Beşiktaş’tan 2016’da ayrılan Günay, son 2 sezondur Göztepe’de forma giyiyordu. (YENİ ŞAFAK)
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