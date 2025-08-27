Beşiktaş Haberleri (Canlı) Son Dakika Beşiktaş Gelişmeleri

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus'tan 25 yaşındaki stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Lille'den yeni transferi Tiago Djalo'yu İstanbul'a getirdi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlılar Fransız temsilcisi Lille'den Tiago Djalo'yu İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş transfer görüşmelerinde bulunduğu Tiago Djalo ile ilgili açıklamada bulundu.

''Transfer görüşmesine başladığımız Tiago Djalo, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi.''

Beşiktaş yeni transferi El Bilal Toure'yi resmen KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar yaptığı açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunduğunu belirtti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Kenny Arroyo için gelen teklifi reddetti!

DHA'dan Ali Danaş imzalı haberde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kenny Arroyo için gelen 7,5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Siyah-beyazlıların geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kenny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi. Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti. Bu teklif başkan Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kenny Arroyo geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 12 karşılaşmada 2 gol kaydederek takımına destek sağladı.