SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye çok kötü haber! Nelson Semedo 1 ay yok: Derbide forma giyemeyecek

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nelson Semedo’nun yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan Portekizli oyuncunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye çok kötü haber! Nelson Semedo 1 ay yok: Derbide forma giyemeyecek
Berker İşleyen
Nelson Semedo

Nelson Semedo

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe Kulübü, Nelson Semedo’nun dün oynanan RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan tetkiklerde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Futbolcu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANDI

Fenerbahçe ye çok kötü haber! Nelson Semedo 1 ay yok: Derbide forma giyemeyecek 1

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo dün oynanan RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası maçı tamamlayamamıştı.

1 AY YOK

Fenerbahçe ye çok kötü haber! Nelson Semedo 1 ay yok: Derbide forma giyemeyecek 2

Başarılı futbolcunun bugün yapılan MR görüntülemesi ve yapılan değerlendirmesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Teşhis sonrası oyuncunun tedavisine başlandı.

DERBİDE YOK

Fenerbahçe ye çok kötü haber! Nelson Semedo 1 ay yok: Derbide forma giyemeyecek 3

Yıldız oyuncunun Brann, Konyaspor, Eyüpspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında oynaması beklenmiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk talimatı verdi! İşte G.Saray'ın Devler Ligi planıOkan Buruk talimatı verdi! İşte G.Saray'ın Devler Ligi planı
Gözaltında bulunan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı!Gözaltında bulunan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Sakatlık son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.