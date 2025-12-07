Fenerbahçe'ye çok kötü haber! Nelson Semedo 1 ay yok: Derbide forma giyemeyecek

Fenerbahçe Kulübü, Nelson Semedo’nun dün oynanan RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan tetkiklerde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Futbolcu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANDI

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo dün oynanan RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası maçı tamamlayamamıştı.

1 AY YOK

Başarılı futbolcunun bugün yapılan MR görüntülemesi ve yapılan değerlendirmesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Teşhis sonrası oyuncunun tedavisine başlandı.

DERBİDE YOK

Yıldız oyuncunun Brann, Konyaspor, Eyüpspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında oynaması beklenmiyor.