Beşiktaş, hazırlık maçında gol oldu yağdı! Aboubakar, Muleka ve Semih Kılıçsoy...

Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Almanya'da kamp yapıyor. Siyah - beyazlılar, kamp döneminin ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mezőkövesd-Zsory ekibiyle kozlarını paylaştı.

MGG Arena'da oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Vincent Aboubakar, 19 ve 27. dakikalarda Jackson Muleka ile 62. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Beşiktaş, bu skorla birlikte hazırlık kampındaki ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu.

Kara Kartal, Almanya kampının ilk maçında Augsburg ile karşılaşmıştı. Kufstein Arena'da oynanan müsabaka; 1-1'lik beraberlikle devam ederken, 76. dakikada sahaya taraftarlar tarafından atılan havai fişekler sebebiyle maç erkenden bitirilmişti.



