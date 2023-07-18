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Beşiktaş, hazırlık maçında gol oldu yağdı! Aboubakar, Muleka ve Semih Kılıçsoy...

18.07.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Almanya'da kamp yapan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mezőkövesd-Zsory takımıyla ile karşı karşıya geldi. MGG Arena'da oynanan müsabakada kazanan taraf 4-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Siyah - beyazlılar, hazırlık kampında oynadığı maçlarda ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Almanya'da kamp yapıyor. Siyah - beyazlılar, kamp döneminin ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mezőkövesd-Zsory ekibiyle kozlarını paylaştı.

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MGG Arena'da oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Vincent Aboubakar, 19 ve 27. dakikalarda Jackson Muleka ile 62. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

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Beşiktaş, bu skorla birlikte hazırlık kampındaki ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu.

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Kara Kartal, Almanya kampının ilk maçında Augsburg ile karşılaşmıştı. Kufstein Arena'da oynanan müsabaka; 1-1'lik beraberlikle devam ederken, 76. dakikada sahaya taraftarlar tarafından atılan havai fişekler sebebiyle maç erkenden bitirilmişti.

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