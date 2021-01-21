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Beşiktaş, Hulk için teklif yapıldığını resmen açıkladı

21.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Hulk için teklif yapıldığını resmen açıkladı

Beşiktaş, 1-2 gün içinde Hulk’a resmi teklifini iletecek. Kartal boşta olan dünyaca ünlü oyuncuya 1.5 yılda 4 milyon euro ödemeyi kabul ediyor ancak bu paranın yarısını garanti ücret, yarısını maç başı olarak vermeyi planlıyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Hulk için resmi teklif yaptıklarını açıkladı. Karagümrük maçı sonrasında konuşan Kocadağ, "Hulk iyi oyuncu, tartışmaya kapalı. Bizim bütçemize uygun bir nokta olursa değerlendirmeyi düşünebiliriz, önemli olan bütçemize uygun bir yere gelmesi. 6 ay, 1 yıl, onlar konuşuluyor. Biz hocamız ile istişare ederek yürüyoruz. Hulk ile bir temas oldu, menajeri aracılığıyla. Olgunlaşınca bilgisini veririz." dedi.

BEŞİKTAŞ TEMASA GEÇTİ

Siyah-beyazlılar, Çin ekibi Shanghai SIPG ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki Brezilyalı yıldıza geçtiğimiz günlerde resmi teklifini iletti. İşte yaşananlar...

HULK NE İSTEDİ?

Hulk’un 1.5 yıllık sözleşme ve toplam 4.5 milyon euro garanti ücret istediği öğrenildi. Sezonun ikinci yarısı için 1.5 milyon euro isteyen tecrübeli futbolcunun gelecek sezon için de net 3 milyon euro talep ettiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş ise Hulk için 1.5 yıllık performansa dayalı bir sözleşme hazırladı. Siyah-beyazlılar sezonun ikinci yarısı için golcü oyuncuya 1.5 milyon euro ödemeyi kabul ediyor, ancak bu ücretin yarısının garanti para, yarısının maç başı şeklinde olmasını istiyor. Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon için Brezilyalı futbolcuya önereceği rakamın ise 2.5 milyon euro olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlılar bu paranın da yarısını garanti ücret, kalanını maç başı olarak ödemeyi planlıyor.

PLANLAR DEĞİŞEBİLİR

Beşiktaş Yönetimi, Hulk cephesinden gelecek yanıtı bekliyor. Siyah-beyazlıların şartlarını kabul etmesi halinde deneyimli oyuncuya hemen imza attırılacak. Beşiktaş aksi halde Hulk defterini kapatarak, alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürecek.

FORVET TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLEBİLİR

Hulk gibi kanatlarda da görev yapabilen yabancı bir golcüyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Kartal’ın, mali şartların oluşmaması halinde forvet transferinden vazgeçebileceği ifade edildi. Bu durumda Beşiktaş; Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Güven Yalçın üçlüsüyle yoluna devam edecek.

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