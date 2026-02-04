Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh için Genk ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Süper Lig devi Beşiktaş yeni golcüsünü açıkladı. Siyah-beyazlı ekip transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh'u resmen KAP'a bildirdi. İşte detaylar...
Hyeongyu Oh'un Transferi İçin Görüşmelere Başlandı
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır.”
"Değerli Basın Mensubu,
Profesyonel Futbolcu Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.
Oh’u taşıyan uçak bugün 12.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır."
Okuyucu Yorumları 0 yorum