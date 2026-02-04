SPOR

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh için Genk ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh için KAP'a bildiride bulundu.

Burak Kavuncu

Süper Lig devi Beşiktaş yeni golcüsünü açıkladı. Siyah-beyazlı ekip transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh'u resmen KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh için Genk ile görüşmelere başlandığını KAP a bildirdi! 1

Hyeongyu Oh'un Transferi İçin Görüşmelere Başlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır.”

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI...

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh için Genk ile görüşmelere başlandığını KAP a bildirdi! 2

"Değerli Basın Mensubu,

Profesyonel Futbolcu Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Oh’u taşıyan uçak bugün 12.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır."

