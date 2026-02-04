Galatasaray, Can Armando Güner ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom, kısa bir süre sonra Renato Nhaga'yı İstanbul'a getirirken, Almanya'dan Can Armando Güner'i de kadrosuna katıyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Alman medyasından Sky DE'nin haberine göre Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.

• Bonservis: 500 B€

• Bonus: 100 B€

• Sonraki satıştan pay yok.

ALMANYA'DAN GELİYOR...

18 yaşından gün alan 2008 doğumlu kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşmeyi imzaladı. Alman ekibi Mönchengladbach'da top koşturan genç oyuncu sarı-kırmızılıların öncelik olarak alt yapısına ardından da as takıma katılması bekleniyor.

ABDULLAH KAVUKÇU'YU TAKİP ETMİŞTİ!

Transfer sürecindeki sıcak gelişmeler sosyal medyaya da yansıdı. Genç futbolcunun, Galatasaraylı yöneticiler Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli’yi sosyal medya hesabından takibe alması dikkat çekerken, Abdullah Kavukcu’nun da Can Armando Güner’i takip etmesi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı.