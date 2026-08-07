Beşiktaş'ı reddetmişti! Dünyaca ünlü yıldız bin pişman: Beni alın

Manchester United ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir takım bulamayan Jadon Sancho, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için sıra dışı bir tercih yaptı. Yaklaşık bir aydır kulüpsüz olan İngiliz futbolcu, fiziksel durumunu korumak ve yeni sezona hazır girmek amacıyla İngiltere 10. Lig ekiplerinden Flixton FC'nin antrenmanlarında yer alıyor.

10. LİGDE ANTRENMAN YAPIYOR

Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Sancho, yeni kulübünü beklerken bireysel çalışmalarını 10. lig temsilcisi Flixton FC ile sürdürüyor. İngiliz yıldızın bu süreçte maç temposunu ve fiziksel seviyesini kaybetmemek için düzenli olarak antrenman yaptığı belirtildi.

KARARINDAN BİN PİŞMAN

Sancho'nun kariyerindeki en büyük pişmanlıklardan birinin Manchester United'a transfer olması olduğu öne sürüldü. İngiliz oyuncunun, bu tercihin kariyerini olumsuz etkilediğini düşündüğü ve geriye dönüp baktığında farklı kararlar vermeyi istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A KAPIYI KAPATMIYOR

Haberde, Sancho'nun geçen sezon Beşiktaş'tan gelen teklifi geri çevirmesini de hata olarak değerlendirdiği aktarıldı. Sancho'nun menajeri aracılığıyla Siyah-beyazlı kulübe haber gönderdiği ve yeniden bir teklif gelmesi halinde bu kez transfere sıcak bakabileceği öğrenildi.