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Beşiktaş'ı reddetmişti! Dünyaca ünlü yıldız bin pişman: Beni alın

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Jadon Sancho, formunu korumak için İngiltere 10. Lig ekibi Flixton FC ile antrenman yapıyor. Kariyerindeki bazı tercihleri nedeniyle pişmanlık duyduğu öne sürülen yıldız futbolcunun Beşiktaş'tan gelecek yeni bir teklife açık olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ı reddetmişti! Dünyaca ünlü yıldız bin pişman: Beni alın
Cevdet Berker İşleyen

Manchester United ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir takım bulamayan Jadon Sancho, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için sıra dışı bir tercih yaptı. Yaklaşık bir aydır kulüpsüz olan İngiliz futbolcu, fiziksel durumunu korumak ve yeni sezona hazır girmek amacıyla İngiltere 10. Lig ekiplerinden Flixton FC'nin antrenmanlarında yer alıyor.

10. LİGDE ANTRENMAN YAPIYOR

Beşiktaş ı reddetmişti! Dünyaca ünlü yıldız bin pişman: Beni alın 1

Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Sancho, yeni kulübünü beklerken bireysel çalışmalarını 10. lig temsilcisi Flixton FC ile sürdürüyor. İngiliz yıldızın bu süreçte maç temposunu ve fiziksel seviyesini kaybetmemek için düzenli olarak antrenman yaptığı belirtildi.

KARARINDAN BİN PİŞMAN

Beşiktaş ı reddetmişti! Dünyaca ünlü yıldız bin pişman: Beni alın 2

Sancho'nun kariyerindeki en büyük pişmanlıklardan birinin Manchester United'a transfer olması olduğu öne sürüldü. İngiliz oyuncunun, bu tercihin kariyerini olumsuz etkilediğini düşündüğü ve geriye dönüp baktığında farklı kararlar vermeyi istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A KAPIYI KAPATMIYOR

Beşiktaş ı reddetmişti! Dünyaca ünlü yıldız bin pişman: Beni alın 3

Haberde, Sancho'nun geçen sezon Beşiktaş'tan gelen teklifi geri çevirmesini de hata olarak değerlendirdiği aktarıldı. Sancho'nun menajeri aracılığıyla Siyah-beyazlı kulübe haber gönderdiği ve yeniden bir teklif gelmesi halinde bu kez transfere sıcak bakabileceği öğrenildi.

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transfer son dakika beşiktaş Jadon Sancho
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