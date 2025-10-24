Beşiktaş'ı sakatlık vurdu! Portekizli yıldız Rafa Silva sakatlığı sebebiyle sahalardan 1-2 hafta uzak kalacak! Fenerbahçe derbisinde sahada mı?

Beşiktaş’ı önce Kasımpaşa ardından Fenerbahçe ile oynanacak maçlar öncesinde sakatlık krizi vurdu. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada Portekizli yıldızın sakatlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ AÇIKLAAM GELDİ!

‘‘Rafa Silva’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.’’

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Beşiktaş'ta takımın en önemli oyuncularından olan Rafa Silva sakatlandı. Portekizli oyuncu, her iki alt baldır adalesinde "gecikmiş başlangıçlı kas ödemi" nedeniyle 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncunun gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş forması ile toplam 15 maça çıkarken, Portekizli yıldız bu müsabakalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi ve takımına katkıda bulundu.